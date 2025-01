Serie C Regionale. Nuovo ko per gli Orsi. Fanno festa i Titani

Una battuta d’arresto maturata stavolta tra le mura amiche, contro un avversario mostratosi evidentemente più in palla. Seconda sconfitta consecutiva per il Rugby Pistoia, nella seconda giornata della Coppa Silvano Gesi (ossia la fase regionale del campionato di Seriec C di rugby): a Chiesina Montalese, I Titani si sono alla fine imposti per 19-7 al termine di un match combattuto. Gli Orsi sono rimasti in gioco per buona parte della gara, non riuscendo tuttavia a piazzare la "zampata". Ed i rivali viareggini, più concreti, ne hanno approfittato. Si tratta del secondo stop, dopo quello di misura fatto registrare nel precedente confronto con il Bellaria Cappuccini: serve un’inversione di tendenza per gli uomini di coach Valter Nutini.