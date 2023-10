SERIE D. Bencivenni dopo il pari di Grosseto alza l’asticella: "Con l’Orvietana per i tre punti»

La Sangiovannese è tornata bella rinfrancata da Grosseto. In terra maremmana, infatti, gli azzurri non solo hanno chiuso la serie negativa di tre sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia, ma hanno altresì sfoderato una prestazione che stavolta ha davvero convinto tutti. Il nuovo assetto difensivo ha dato i suoi frutti, buona la prova del giovane del 2005 Barberini in porta così come del quartetto composto esclusivamente da over che hanno concesso poco o niente ai temuti attaccanti biancorossi. Gabriele Bencivenni è senza ombra di dubbio soddisfatto per quanto messo in pratica dai suoi.

"Sono felicissimo della prestazione e dell’atteggiamento che ha avuto la squadra per tutto l’arco della gara - ha detto il tecnico azzurro - Siamo partiti un po’ timorosi, dopo i ragazzi hanno preso e coraggio e devo dire che alla fine, per quanto concerne il possesso palla, non so chi ne ha avuto di più o chi meno. Serviva comunque una prova del genere, avevamo lavorato molto in settimana studiando l’avversario e difatti alcune cose provate sono risultate poi decisive ai fini di questo importante pareggio, vedi il buon filtro al centrocampo per non far arrivare palloni ai tre davanti e la scelta di voler schierare un quartetto difensivo over che ha chiuso molto spesso le iniziative ai due giovani in quota che il Grosseto schierava a centrocampo". All’orizzonte, domenica prossima, la gara interna con l’Orvietana e sempre lo stesso mister mette bene in chiaro un aspetto. "Bisogna vincere altrimenti il punto di Grosseto perderebbe valore" ha sottolineato Bencivenni. Oggi si discuterà il ricorso presentato per la squalifica di tre giornate inferta a Regolanti mentre martedì prossimo sarà il turno di Sacchini, anch’esso stoppato per tre turni. Si spera in uno sconto, se così fosse il primo sarebbe già a disposizione per la gara di questa domenica.

Massimo Bagiardi