Serie d femminile. L’Ariete Pallavolo Prato non ce la fa: il big match se lo aggiudica la Cerretese La Cerretese vince il big match contro l'Ariete Pallavolo Prato nel campionato di serie D regionale femminile. Prato domina per un set e mezzo, ma la squadra ospite riesce a ribaltare la situazione e vincere per 3-1. La Pallavolo Prato chiude il girone d'andata al quarto posto.