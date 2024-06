Serie D. Gemmi e Bartolini nel mirino. Il mercato sempre più nel vivo

Questa sarà la settimana giusta per le prime ufficialità in casa Prato. Per ora tutto tace, ma sembra che almeno a centrocampo un paio di nuovi nomi possano essere molto vicini a vestire la maglia biancazzurra. Il Prato, secondo fonti non ufficiali, sarebbe infatti vicino a chiudere per Filippo Gemmi, classe 1997, nato a Pontedera e cresciuto nel Livorno dove ha collezionato 16 presenze in C nelle stagioni 2016-18. Nel 2019 il centrocampista ha militato nell’Olbia in serie C e poi ha indossato le maglie di Foggia, Gavorrano, Adriese, Aglianese, Lupa Frascati, prima dell’ultima esperienza, nella passata stagione, al Real Forte Querceta. Sarebbe, in caso di conferma e firma, il secondo nuovo innesto in mediana dopo quello, sempre da ufficializzare, di Lorenzo Remedi, classe 1991 con una buona esperienza in serie C e serie D.

Per quanto riguarda le quote pare vicino anche il ritorno del difensore laterale Lorenzo Bartolini, classe 2005 reduce dall’esperienza con la Primavera del Pisa, dopo che venne aggregato nella stagione 2022-’23 alla prima squadra biancazzurra direttamente dalla formazione Juniores del Prato, facendo tra l’altro un paio di partite in Coppa Italia. In settimana, poi, potrebbero arrivare i rinnovi in difesa di Diana e Monticone, forse anche di Angeli, che però sembrava più lontano dal trovare un accordo nei giorni scorsi. In porta possibile anche la permanenza di Ricco.

Nel frattempo di certo ci sono le date del ritiro: dal 29 luglio al 4 agosto il Prato svolgerà la preparazione a Porretta Terme, dopo alcuni giorni di pre-ritiro al Lungobisenzio. Il 4 agosto la prima amichevole con l’Asd Carrarese, squadra di categoria nettamente inferiore. Poi il rientro in città e un’altra amichevole, il 7 agosto, allo stadio Lungobisenzio contro il San Donato Tavarnelle. Il 10 agosto, invece, già fissato un test con la squadra Primavera della Fiorentina al Viola Park.

