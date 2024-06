Serie D. Il Prato a Ridolfi: ora è ufficiale

Lo si sapeva già da tempo, adesso è ufficiale. La società ha confermato Maurizio Ridolfi alla guida della prima squadra per il prossimo anno e Claudio Sciannamé nel ruolo di coordinatore tecnico (affiancherà il direttore sportivo Berti).

Entrambi sono già al lavoro, assieme con il nuovo ds, per le riconferme e per i nuovi acquisti in vista del prossimo campionato di serie D. La società intanto dovrà ottemperare agli adempimenti per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Entro le 18 del 12 luglio dovrà essere presentata la documentazione: le dichiarazioni liberatorie, attestanti il pagamento, fino a tutto il 31 maggio 2024, in favore di calciatori ed allenatori per quanto previsto dai contratti depositati, nonché l’avvenuto rimborso delle spese in favore di calciatori e allenatori volontari. Inoltre dovrà essere versata la quota di iscrizione di 16mila euro per la prima squadra e di 2mila euro per la formazione Juniores ed essere presentata una fidejussione bancaria dell’importo di 3mila euro.