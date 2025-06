Sette Colli, inizio tiepido. Cerasuolo cerca il riscatto

Va in archivio senza squilli di tromba in chiave Imolanuoto la prima giornata del 61esimo trofeo Sette Colli di Roma, per diversi azzurri preziosa manifestazione di anticamera prima dei Mondiali di Singapore. Nella finale dei 100 rana va meglio Alessandro Pinzuti rispetto a Simone Cerasuolo (nella foto), che comunque il pass per Singapore l’aveva già messo in tasca nei 50, gara in cui scenderà in vasca oggi nella piscina dello Stadio del Nuoto. Il toscano lotta e conclude al quinto posto con il tempo di 59’’95 una finale che ha visto la vittoria di Ludovico Viberti davanti al russo Kozhakin e al campione olimpico Martinenghi, mentre l’imolese conclude all’ottavo posto con il tempo di 1’00’’61, dopo aver provato a battagliare al vertice nella prima parte di gara.

Tra gli altri imolesi in gara hanno chiuso decimo Stefano Saladini in 1’00’’98 (poi decimo nella finale B in 1’01’’20), undicesimo Federico Poggio in 1’00’’99 (poi quarto nella finale B in 1’00’’80), 18esimo Andrea Castello in 1’01’’63 e 45esimo l’imolesissimo Alex Sabattani (1’05’’27), che da quest’anno nuoterà con la cuffia del Centro Nuoto Torino, vivendo una nuova esperienza.

Non riesce a mettersi in luce neppure Arianna Castiglioni nei 100 rana al femminile, vista la squalifica in cui è incappata nelle batterie, mentre Alessia Ferraguti chiude nona in 1’08’’91 (poi quarta in finale B in 1’08’’82) e Giulia Verona dodicesima in 1’09’’29 (sesta in finale B in 1’09’’49). Poteva puntare a una medaglia nei 100 farfalla Michele Busa, soprattutto dopo il terzo tempo in batteria, ma il faentino chiude la finale all’ottavo posto in 52’’43, mentre Luca Todesco si piazza sedicesimo in 53’’34. Busa si rifarà nei 50 in programma sabato.

Nei 100 dorso chiude 35esima Alessia Polieri (30’’96), vasca di allenamento in vista dell’impegno odierno nei 100 farfalla che vedranno al via anche la veterana Ilaria Bianchi e Asia Salvato. Per la Bianchi ieri il debutto a Roma è avvenuto nei 50 farfalla, dove ha concluso con il 13esimo tempo in 27’’19, poi settima nella finale B (27’’13).

In gara oggi nei 50 rana, oltre a Cerasuolo, anche il giovane Lorenzo Fuschini, Pinzuti, Poggio e Saladini, con Gabriel Pirelli al via dei 200 farfalla.