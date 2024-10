Sette medaglie a Rimini. Centro Copparo sul podio

Un ottimo inizio quello degli atleti di categoria del Centro Nuoto Copparo, che domenica

a Rimini, sono scesi in vasca per il 4° trofeo "Città di Rimini". Nella città di Federico Fellini gli atleti copparesi sono saliti per sette volte sul podio, per 19 volte sono entrati in zona punti ed hanno realizzato ben 30 primati personali sulle 40 gare disputate evidenziando un punto di partenza incoraggiante. Ma andiamo con ordine ed iniziamo con le sette medaglie che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi è oro nei 50 farfalla (27”14) e nei 100 fa (59”77) ed argento nei 200 farfalla (2’12”88) con tanto di best personali, Matteo è anche 6° nei 200sl sempre a tempo di primato in 2’05”45”; di Morgan Ori anche lui ragazzi che si appende al collo l’oro nei 400sl, (4’24”02 a pochi centesimi dal suo migliore) e due bronzi nei 100 dorso (1’03”35 best personale) e nei 200 dorso (2’15”97), la terza medaglia di bronzo se la appende al collo Anna Maccanti sempre nella categoria ragazzi che nei 100 farfalla chiude 3^ in 1 12”88 ed è anche 6^ a tempo di primato personale nei 400 sl nuotati in 4’55”14. In zona punti entrano fra le femmine Anna Zappaterra (ragazzi) nei 100 farfalla 7^ a tempo di record in 1’18”42, che realizza i propri primati anche nei 100 e 200sl, Giulia Vaccari (cadetti) 4^ nei 50 dorso con best a 31”75 e 8^ nei 100 dorso in 1’10”78 e Lucrezia Fogagnolo 7^ nei 100 farfalla in 1’12”07.