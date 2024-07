Settimana intensa al mare. Iniziato il ‘Matteo Valenti’

Ha preso il via "il torneo dei tornei" a Viareggio: il Memorial “Matteo Valenti”. La 19ª edizione ha visto la cerimonia d’apertura (sempre partecipatissima e poi seguita dalle prime partite) ieri sera al Bagno Flora sul lungomolo nel beach stadium che porta il nome, come il torneo, di "colui da cui tutto è nato": il compianto e sempre ricordato Matteo Valenti, morto ustionato in un incidente sul lavoro nel 2004. Matteo era un grandissimo giocatore sulla sabbia dove lo chiamavano ’Il Cobra’ con le sue acrobazie. Il movimento del beach soccer viareggino nasce da una tragedia e anno dopo anno cresce sempre di più, tenendo vivo il ricordo di un ragazzo che era amato da tutti. Da ieri fino al prossimo martedì 9 luglio (giorno delle finali e delle premiazioni) si gioca, con sempre ingresso libero sugli spalti: 28 squadre, 4 categorie, oltre 500 tra giocatori e staff. E domenica (7 luglio) oltre al beach soccer ci sarà alle 19 il Flora Sunset Party con dj Nitro ed alle 22 la Blues Valenti Night con Dan Mudd.

Intanto da giovedì a domenica la squadra Under 20 della Farmaè Viareggio Beach Soccer sarà a Paestum (a Salerno) per il recupero del match di campionato con il Cagliari e soprattutto per la Coppa Italia di categoria. Alla prima squadra della VBS invece, dopo il 3° posto in Coppa Italia, come unico obiettivo stagionale è rimasto adesso solo il campionato: prossime tappe a Cirò Marina (11-14 luglio) e a Lignano Sabbiadoro (19-21 luglio) prima della Final Eight che assegna lo scudetto 2024 a San Benedetto del Tronto (2-4 agosto).

Sul fronte Nazionale infine da domani fino a domenica si svolgerà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) il torneo di qualificazione alla fase finale degli Europei che vedrà protagonisti con la maglia azzurra ben 5 giocatori del Viareggio (il portiere Andrea Carpita, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali ed Alessandro Remedi) più il portiere torrelaghese Leandro Casapieri del Pisa. I 6 viareggini sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale di beach soccer Emiliano Del Duca per la fase di qualificazione alla massima competizione continentale: torneo denominato “International Beach Soccer“. L’ItalBeach, campione d’Europa e vice-campione del mondo in carica, è inserita nel girone 1 della Divisione A della competizione (che vede complessivamente al via 12 nazionali). Il raduno è iniziato già ieri a Calambrone. Il debutto per gli azzurri è domani alle 19 contro l’Estonia, per poi affrontare giovedì alle 15 la Repubblica Ceca e venerdì alle 18 la Danimarca. Sabato sono previste le semifinali, domenica le finali. Le prime 7 classificate si qualificheranno per la fase finale dell’Europeo 2024, in programma ad Alghero dall’11 al 15 settembre.