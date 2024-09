Sfida nelle acque di Follonica. Faccenda e Galassini dominano il ‘Vaurien’

Spettacolo doppio in casa Lni Follonica: successo nel Campionato Vaurien di Faccenda e Galassini e di Carissoni-Novaro nel circuito Europacup. Equipaggi di livello per tre giorni di regate al Campionato Italiano 2024 della classe Vaurien, affiancato dalla tappa italiana del circuito europeo Europacup RS 500, di scena a Follonica "in casa" del locale Gruppo Vela Lni. Le regate si sono svolte con condizioni meteorologiche che hanno reso le prove molto tecniche e impegnative. Il primo giorno si è corso con venti leggeri provenienti da sud, mentre il secondo giorno è stato contraddistinto da venti provenienti sempre da sud ma molto variabili nella direzione, con momentanei rinforzi. Il terzo giorno, nonostante previsioni meteo avverse, i velisti sono è riusciti a disputare le prove grazie a uno scirocco stabile intorno ai 14 nodi, sfruttando una pausa tra le perturbazioni che hanno colpito le coste toscane.

Nel Campionato della classe Vaurien, a emergere in modo netto è stato l’equipaggio formato da Faccenda e Galassini, già campioni del mondo della specialità, che ha dominato la competizione con ben cinque primi posti. Al secondo e terzo posto, con merito, si sono piazzati rispettivamente gli equipaggi Graziani-Delli e Ciampinelli-Brunotti.

Per la classe RS 500, che nel 2025 disputerà proprio a Follonica il suo Campionato del Mondo, il primo giorno di regata ha visto il dominio dell’equipaggio locale Corsi-Galletti con due primi di giornata. Tuttavia, nei giorni successivi, l’equipaggio della Lni Follonica ha perso terreno a causa di condizioni di vento più fresche e alcune ingenuità tattiche, concludendo al secondo posto dietro ai vincitori Carissoni-Novaro di San Bartolomeo, che si sono imposti con quattro primi posti e un secondo nelle ultime due giornate. Al terzo posto si sono piazzati Spadini-Casiraghi, compagni di squadra di Corsi e Galletti.