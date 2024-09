Sfida nelle vie del centro storico cittadino. Staffetta di Canapone. Ecco i quattro vincitori

Pettini, Rossi, Tondini e Sgambati sono i vincitori della "Staffetta di Canapone 2024".

Bellissima serata di sport a Grosseto con la quindicesima edizione della corsa podistica a squadre, composte da un algoritmo che dà la possibilità ad ogni atleta di poter vincere la competizione: grazie ad un sofisticato programma realizzato appositamente per questo evento, le squadre vengono composte in modo tale da avere sulla carta le stesse probabilità di vittoria e nello stesso tempo di arrivare ultimi. La differenza la farà in positivo o negativo, la condizione del corridore la sera della gara. Sul percorso di tre chilometri e mezzo ricavato nel centro storico si sono date battaglia 22 staffette. A vincere è stata la squadra numero 2: la prima a correre è stata Sara Pettini, del Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presìdi, passando sotto il traguardo in sesta posizione con una ottima media al chilometro. Il secondo frazionista, Tiziano Rossi del Team Marathon Bike, è stato probabilmente il vero ago della bilancia della serata: è vero che ha perso diverse posizioni (è transitato diciassettesimo sotto il traguardo) ma ha perso pochissimo tempo permettendo al terzo della squadra, Claudio Tondini, di rimontare agilmente fino alla quinta posizione. Tondini, della Ymca Running e Track & Field Master, allenato da Gianni Natale, si è confermato come uno dei migliori in questo tipo di gare.

A concludere la rimonta fino alla prima posizione finale è stato Mattia Sgambati dell’Asd 4° Stormo, anche lui in serata di grazia. Sul podio della gara anche la staffetta numero 12 piazzatasi al secondo posto e composta da Valentina Spano (Team Marathon Bike), Nicola Grasso (Asd Skeep), Alessandro Angioloni (Gs Reale Stato dei Presìdi) e Daniele Moretti (Team Marathon Bike) e la staffetta numero 8 giunta terza e composta da Paolo Santi (Triathlon Grosseto), Moreno Orsini (Atletica Costa d’Argento), Lisa Lambrecht (Team Marathon Bike) e Marco Biagioni (Triathlon Grosseto).