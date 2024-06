Sfide sul ring con numeri da record. Vanni trionfa e resta imbattuto

Numeri record per la quarta edizione del Memorial "Franco Sanseverino", indimenticato maestro empolese, che nella zona industriale di Terrafino a Empoli di fronte a quasi 400 persone ha visto salire sul ring tanti ragazzi del territorio e il professionista empolese Simone Vanni. Organizzata in maniera impeccabile dalla pugilistica San Severino Scardigli del presidente Gabriele Sanseverino e del diesse Giancarlo Piermaria, la spettacolare serata di boxe si è aperta con la categoria Schoolboy dove il padrone di casa Lorenzo Coppolaro ha pareggiato con il livornese Viola, mentre successivamente nella categoria Youth il compagno di palestra Riccardo Giaquinta ha avuto la meglio sul fiorentino Accia.

Veniamo poi agli Elite con Mattia Robucci e Tommaso Micheli che hanno vinto rispettivamente contro Gabriele Di Franco della Leonica Boxing Club di San Pierino e Giacomo Lucchesi del Boxing Team San Giuliano, mentre Niko Patrinostro in un incontro di altissimo livello ha dovuto cedere per sospensione cautelare contro il forte pratese Francesco Dolente. Niente da fare nemmeno per Ricky Bukri, sconfitto nel ‘derby’ da Duccio Costoli della Leonica in una bellissima sfida premiata dalla giuria come miglior incontro della serata.

Rimanendo in casa Leonica, ko per Max Costa e Lorenzo Guarguaglini rispettivamente contro Hanouch (Pol. Dozza) e Baraoumi (Boxing Team) al termine di due incontri molto intensi e combattuti. Veniamo poi al match clou della serata che ha visto Vanni affrontare il temibile e coriaceo Roberto Ignat dell’Academy Pescia per la categoria Super Leggeri. Vanni ha preso in mano le redini del match fin dal gong iniziale mettendo spesso in difficoltà l’avversario, il quale gli ha comunque tenuto testa fino alla sesta e ultima ripresa, che ha sancito il successo ai punti dell’empolese.

Dopo 8 vittorie in altrettanti incontri da professionista, il prossimo 25 luglio a Ferrara Vanni sfiderà Nicolò Amore, a sua volta imbattuto, per il titolo continentale. Alla serata hanno partecipato tanti campioni di pugilato quali il pluricampione italiano Simone Rao e il già campione italiano e vice campione europeo Catalin Ionescu (il prossimo 20 luglio a Lastra a Signa combatterà per un titolo internazionale) e poi il grande ex campione Mohamed Alì Ndiaye che ha presentato il suo libro. "È stata una serata fantastica e vedere così tanta gente presente ed entusiasta ci dà la forza per continuare in futuro a organizzare serate del genere e a migliorarci sempre di più – conclude il diesse Piermaria –. Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, così come i maestri e tecnici Luigi Ermini, Andrea Scardigli, Marcello Marchese e Massimo Mitolo oltre ai nostri ragazzi perché sono fantastici".

Simone Cioni