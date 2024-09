Sgambettata Medicea, foto e classifica della corsa

Poggio a Caiano (Prato), 15 settembre 2024 – La quinta edizione della "Sgambettata Medicea" si è svolta con grande successo, offrendo ai partecipanti un percorso completamente rinnovato. Contrariamente agli anni passati, il tracciato non si è sviluppato sulle consuete colline, ma ha attraversato l'affascinante area del "Parco della Piana", includendo per la prima volta il passaggio attraverso il campo di golf Le Pavoniere, una novità che ha entusiasmato i corridori.

La manifestazione, organizzata sotto l'egida del Comune di Poggio a Caiano e di Prato, ha proposto una competizione su una distanza di 10 km per i podisti competitivi, con percorsi ridotti per i partecipanti non competitivi.

L’evento è stato inoltre l’occasione per celebrare il 2º Memorial Pietro Desii, rendendo il tutto ancora più significativo. L’ottima organizzazione e l’attenta assistenza lungo il percorso hanno contribuito alla grande soddisfazione dei partecipanti, che hanno potuto godere di una giornata all'insegna dello sport e della convivialità. Il servizio fotografico è stato curato dall'ETS Regalami un Sorriso, confermando ancora una volta l'importanza di questo evento non solo per il podismo, ma anche per il coinvolgimento solidale della comunità.