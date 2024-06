Short trail al tramonto, le foto della corsa

Bagno a Ripoli, 17 giugno 2024 – Riccardo Garampi, figura trainante e cuore pulsante di questa spettacolare gara podistica al tramonto, non potrebbe essere più felice. I numeri non mentono: l'impegno suo e della Polisportiva Oltrarno è stato premiato con una partecipazione straordinaria. Ben oltre 260 atleti hanno tagliato il traguardo, un risultato impressionante per una manifestazione serale non competitiva.

Ospiti della splendida Blue Clinic, i partecipanti e gli organizzatori hanno potuto godere di una struttura all'avanguardia. L'amministratore della clinica, Niccolò Sborgi, ha espresso grande soddisfazione per essere stato promotore e sponsor di un evento così significativo. La gara è stata ufficialmente inaugurata con lo sparo di partenza del nuovo sindaco Francesco Pinotti, affiancato dal vice sindaco Francesco Conti. Tra i partecipanti, anche l'ex sindaco Francesco Casini ha indossato le scarpe da corsa, sottolineando il forte legame della comunità con questa iniziativa. Serena Perini, confermata presidente del Quartiere 3, ha anch'essa partecipato, consolidando il supporto istituzionale all'evento. Il successo della manifestazione non si è limitato solo alla corsa. La formula vincente della "conviviale" all'arrivo ha attirato un gran numero di podisti, diventando un appuntamento imperdibile. La cena finale, un momento di convivialità e condivisione, ha unito tutti i presenti in un abbraccio di gioia e soddisfazione, cementando amicizie e la voglia di stare insieme dopo le fatiche della gara. La serata ha dimostrato come lo sport possa essere un potente collante sociale, capace di unire le persone e creare momenti indimenticabili. Lo Short Trail al Tramonto non è stato solo una gara, ma una celebrazione della comunità e della passione per il podismo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo evento, con la speranza che continui a crescere e a regalare sorrisi a tutti.