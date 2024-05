Shotokan Karate. Di Seclì e Ghirardelli sono cintura nera

Lo Shotokan Karate Ravenna ha raggiunto lo scorso 18 maggio un traguardo straordinario nell’ambito del karate locale: Marsel Di Seclì e Davide Ghirardelli sono diventati le nuove cinture nere, portando orgoglio e soddisfazione a tutto il Club. Sotto la guida esperta del Maestro Alessandro Cilla, i due giovani atleti hanno dimostrato determinazione, impegno e una grande passione per quest’arte marziale. Il percorso che ha condotto Marsel e Davide alla cintura nera non è stato facile. Entrambi hanno iniziato il loro viaggio nel karate diversi anni fa, allenandosi duramente e partecipando a numerose competizioni e stage di formazione. La loro crescita tecnica e personale è stata evidente in ogni passaggio di grado, fino al raggiungimento del livello più prestigioso. "Vedere Marsel e Davide ottenere la cintura nera è una grande soddisfazione – ha dichiarato il Maestro Cilla –. Sono due giovani che hanno dimostrato una disciplina esemplare e un impegno costante. Questo traguardo è il frutto del loro duro lavoro e della loro passione per il karate".