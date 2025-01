Show di Gallerani a Monte San Pietro. Sorride Matteini

La Tucano Race ha aperto il fine settimana del Golf Bologna. Gara in scena con formula individuale Stableford. Edoardo Gallerani si impone con 77 colpi confermando le difficoltà del percorso di Monte San Pietro. In prima categoria Riccardo Cuomo (31) precede Claudio Minghelli (26). In seconda categoria giornata memorabile per Massimo Morselli che, incurante delle difficoltà, domina grazie a 40 punti. Alle sue spalle, a sette lunghezze, Lorenzo Santilli. In terza categoria Fabrizio Cappucci (37) ha la meglio su Daniele Turrini (35).

Premi speciali a Monica Matteini (30), migliore lady e Claudio Solferini, senior. Il giorno seguente i golfisti bolognesi si sono presentati al via della Sunday Cup. La gara, prevista con formula a coppie, è stata ridotta alle sole prime cinque buche, causa green congelati. Claudio Minghelli e Mauro Spisani precedono Gianluca Vitali con Federico Capparotto. Sul podio anche Piero Prezzi e Matteo Mazzoli.

Andrea Ronchi