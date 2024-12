Show sul ring al Palapalestre. La notte speciale di Schinina

Una grande serata di boxe al Palapalestre. I dettagli degli incontri sono stati illustrati nella mattinata di ieri nella residenza municipale, i riflettori sono stati nello specifico sull’incontro per il titolo italiano super welter, in programma stasera. All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale allo sport Francesco Carità, l’organizzatore di Accademia asd Massimiliano Duran, il campione italiano Federico Schimina (Accademia asd), lo sfidante Paolo Bologna, l’amministratore unico di Accademia asd Soili Schiavi, il preparatore atletico Romano Becchetti.

"Per Ferrara è certamente un onore ospitare al Palapalestre una giornata di boxe ad alto livello – ha commentato l’assessore Francesco Carità –. Ringraziamo Massimiliano Duran per l’importante lavoro che sta facendo insieme al suo staff della scuola di pugilato e ci auguriamo che gli incontri si svolgano nella massima correttezza e sempre secondo lo spirito sportivo, nel rispetto fra avversari e fra appassionati di questa disciplina sportiva". Stasera al Palapalestre sono previsti due combattimenti dilettantistici con apertura alle 19.30, a cui seguiranno sette incontri professionistici, ma l’incontro di maggior richiamo sarà la difesa del titolo italiano dei superwelter da parte dell’italo-argentino Federico Schinina che incontrerà il fiorentino Paolo Bologna (10 vittorie, di cui 5 per ko).

Il programma che precederà l’assegnazione del titolo italiano, inizierà alle 19.30 con due incontri dei dilettanti (kg.60) Mabrouk (Rodigina) contro Nazakat (Pugilistica Padana); (Kg.67) e Liberti (Dinamity Boxe) contro Atia (Pugilistica Padana). Tra i professionisti per i medi Rapaic (Serbia) contro Stirpe (Rossetto Boxe); mediomassimi Bertogal (Francia) contro Acosta (Rossetto Boxe); superleggeri Abdalla (Tunisia) contro Nasri(Padana Ferrara). Poi supermedi Farina (Argentina) contro Ciupitu (Team Duran); superleggeri Oses (Venezuela) contro Amore (Padana Ferrara); mosca Di Bartolo (Boxe Barge) contro Obaid (Padana Ferrara).

Mario Tosatti