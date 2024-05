Shumukan sotto i riflettori. Arrivano sei titoli nazionali

Diciannove medaglie, di cui 6 ori, 7 argenti e 6 bronzi. Questo il bottino dello Shumukan di Cerreto Guidi al Campionato Nazionale di Karate, andato in scena al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno. A trionfare per l’associazione diretta dal maestro Claudio Martorana, coadiuvato dai tecnici Gabriele Martorana, Sofia Lupi e Alessio Gallo, sono stati Viola Ciampalini nel kata Minicadets (13 anni), Cristiano Pierozzi nel kata e George Robe nel kumite Senior (21-35), la squadra Junior (18-20) nel kumite e kumite rotation con Andrea Giannoni e 2 atleti dell’Underground Napoli e il team Senior nel kumite con George Robe più un atleta dello ShinKarate di Pieve a Nievole e uno dell’Underground Napoli. Secondo posto invece per Emily Fagni sia nel kata che nel kumite Children D (11), Zieneb Queslati nel kumite Children A (4-8), Sara Elefante nel kata Children E (12), Alice Ghelardini sia nel kata che nel kumite Senior e ancora la squadra Senior maschile. Infine sul terzo gradino del podio sono saliti ancora Zieneb Queslati, Amelia Cipollini nel kata Children B (9), Federica Cappelli tanto nel kata quanto nel kumite Junior, le squadre Children B femminile di Emily e Azzurra Fagni con Amelia Cipollini e quella formata da Emily Fagni più un’atleta dello ShinKarate di Pieve a Nievole e una del Tskc Pistoia. Nella categoria Children A c’erano pure Riccardo Giorgi, Leonardo Maragliulo, Alessio Elefante e Miriam Oueslati, con i primi tre che hanno partecipato anche alla gara a squadre. Bel ° posto infine per Cristiano Pierozzi nella competizione SuperChampion Kata, disputata tra i vincitori di ogni categoria. Prossimi impegni il Wukf Italia Open International Championships di Napoli il 22 e 23 Giugno (Gabriele Martorana parteciperà anche al Karate Pro Kumite, Cristiano Pierozzi e Federica Cappelli al Pro Kata) e il Wukf European Championship dal 9 al 13 ototbre in Polonia a Pruszow. Il direttore tecnico e arbitro internazionale Claudio Martorana sarà invece al Wukf World Championships in Messico dall’11 al 14 Luglio.