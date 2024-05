Si comincia oggi in molise. Cus ai campionati universitari

Partirà oggi alla volta del Molise la delegazione dell’Università di Ferrara che parteciperà all’edizione 2024 dei Campionati Nazionali Universitari, manifestazione di lunghissima tradizione. Nati nel 1947 a Bologna (sulla scia di quelli che furono i giochi del GUF degli anni ’30) vedono con cadenza annuale confrontarsi Cus di tutta Italia con il meglio dello sport legato alle università.

Guidato dal capo delegazione Cinzia Garbellini, il Cus Ferrara Unife sarà presente con 25 atleti di 7 discipline (atletica, judo, lotta, taekwondo, karate, golf, scherma) che avranno l’onore ed il privilegio di partecipare a questa manifestazione per la propria Università e per il Centro Universitario Sportivo di Ferrara. Le varie specialità saranno divise fra Campobasso, Termoli e Isernia e saranno in gara fin da sabato. Guidata dal tecnico Eric De la Paz, la sezione judo composta da Francesca Andreolla, Carlo Giorgi, Alessandro Pavan e Matteo Slongo, combatterà al Palaunimol di Campobasso. Sabato, allo stadio Lancellotta di Isernia, sarà in gara anche l’atletica guidata da Chiara Pantaleoni.