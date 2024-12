Si fermano le capoliste. Russi trionfa nel derby

DR 1 Cadono entrambe le regine del girone. La capolista Lusa Basket Massa Lombarda perde 73-82 (20-17; 38-31; 63-60) in casa con i Tigers Villanova e anche la Raggisolaris Academy cade davanti al proprio pubblico cedendo 47-58 (11-17; 19-31; 34-44) all’Aics Forlì. Non sono scesi in campo gli Aviators Lugo che hanno avuto il turno di riposo. Nella prossima giornata, Massa Lombarda giocherà venerdì alle 21 a Riccione, mentre sabato toccherà alla Raggisolaris Academy, di scena alle 20.30 a Castel San Pietro, e a Lugo che alle 19 ospiterà l’International Imola. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 5, Colombo 12, Spinosa A. 11, Spinosa L., Dalla Malva, Caroli 15, Rivola, Castelli 3, Fabiani 22, Ciadini 5. All.: Solaroli Baroncini F. Il tabellino di Faenza: Garavini 8, Naccari 11, Merendi, Dellachiesa, Verna ne, Sirri 9, Ravaioli 9, Gorgati, Lanza ne, Camparevic 5, Lazzari 3, Bendandi 2. All.: Monteventi. Classifica: Massa Lombarda* 16; Raggisolaris Academy 14; 12; Gaetano Scirea Bertinoro** Lugo, Riccione, Tiberius Rimini* e Tigers Villanova e Aics Forlì* 10; Basket 2005 Cesena 8; Castel San Pietro* e International Imola** 6. * gare in meno DR2 Il Basket Club Russi si aggiudica nettamente il derby con la Compagnia dell’Albero Ravenna, vincendo in trasferta 65-42 (13-9; 36-20; 55-30. Pesante scivolone del Faenza Futura, caduto 45-81 (15-20; 25-40; 38-64) sul campo della capolista Bellaria. Nel prossimo turno ci sarà il derby tra Russi e Faenza, in programma venerdì alle 21 al PalaValli, mentre la Compagnia dell’Albero giocherà domani alle 20.30 a Cattolica. Il tabellino di Russi: Porcellini 12, Basaglia 15, Zama 3, Pirini 4, Morigi 15, Vespugnani, Cervelletto 4, Rosetti 2, Barlotti 7, Cirillo 3, Denti, Bucci. All.: Venturini Il tabellino di Ravenna: Petullà 1, Licchetta 4, Polyeschuk 13, Vistoli 5, Bomben 2, Montanari 4. Casadei 5, Branchi 5, Barucci 3, Kertusha, Chiarini ne. All.: Senni Il tabellino di Faenza: Samori M. 4, Samori L. 3, Guerra 5, Liverani, Silimbani 12, Fabbri 8, Tempesti 10, Morsiani 2, Spiriti 1. All.: Bertozzi. Classifica: Bellaria e Tigers Forlì 12; Sunrise Rimini 10; Grifo Imola, Faenza, Morciano e Lions Coriano 10; Cattolica 6; Libertas Green Forlì, Ravenna e Russi 4; San Marino 0.