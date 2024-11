Si terrà dal 13 al 15 dicembre nella struttura gestita dalla famiglia Corazza. Previsti anche clinic con campioni della specialità. Padel che passione: a Vigarano c’è un torneo internazionale

Al ‘Main Padel Vigarano’ in scena il primo grande torneo di padel, con protagonisti campioni internazionali. L’appuntamento è dal 13 al 15 dicembre al centro sportivo del padel a Vigarano Mainarda, dove sono attesi moltissimi atleti anche da fuori provincia. Nel corso delle tre giorni ci saranno anche momenti d’intrattenimento per tutti, il programma inizia venerdì 13 dicembre con il ‘torneo natalizio’, primo nel suo genere nelle province di Ferrara e Bologna, fase eliminatorie e finali nella giornata di sabato 14 dicembre.

Nel tardo pomeriggio di venerdì inoltre, si terrà un ‘clinic per donne’, sessione di allenamento con Teresa Navarro e Pilar Navarro. Nella mattinata di domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12 ‘clinic per tutti’ con possibilità di allenarsi con i maestri di richiamo internazionale e nazionale, quali Miguel Lamperti, Teresa Navarro, Andrea Paracchini e Rafael Ayllon. A seguire dalle 12 alle 13 grandi nomi del padel internazionale, come Miguel Lamperti (Argentina), nel 2016 campione del mondo con la selezione argentina, sette titoli di campione del padel pro-tour, premiato nel 2024 a Roma come leggenda del padel. Poi Teresa Navarro (Spagna), nel master final world padel tour 2017-2018 perdendo in semifinale, campionesse europea nel 2017 con la selezione spagnola e attualmente tra le 40 migliori giocatrici del mondo. Andrea Patracchini, attuale numero 46 in Italia e giocatore di serie A, infine, Rafael Ayllon, giocatore di serie B. Tutti e quattro si esibiranno in una partita evento per gli appassionati della disciplina.

"Un torneo – hanno ricordato Matteo e Michele Corazza, proprietari di ‘Main Padel’, e Pilar Navarro responsabile dell’area padel – che vuole essere di grande richiamo per tutti i giocatori di varie province, con la presenza d’importanti atleti internazionali". ‘Main Padel Vigarano’ è il primo centro della zona dedicato agli appassionati di padel, offrendo strutture sia interne che esterne per il gioco e da poco più di un anno gestito dalla famiglia Corazza. Il centro include non solo sei campi da padel, ma anche una palestra attrezzata, spogliatoi e bagni attrezzati per tutti, oltre a ristorante e bar.

Mario Tosatti