Sinergia Ravenna-Cesena

La Ravenna Pallanuoto è già al lavoro per prepararsi alla ripresa dei campionati giovanili e all’inizio della serie C che partirà a fine mese. Alla guida della prima squadra ci sarà ancora Vladimir Cukic, coordinatore di tutto lo staff tecnico e allenatore da quest’anno dell’Under 14, mentre Mattia Valentini si occuperà dell’Under 16. Oltre al consolidato rapporto con il Nuoto Sub Faenza, i ravennati hanno dato vita ad una nuova collaborazione con la squadra di Cesena, gestita dall’ex Diego Sesena, in particolare per quanto riguarda i giovanissimi Under 12 guidati dal tandem Mazzotti-Nardella, ad ulteriore conferma della volontà della società di diventare il fulcro dell’attività giovanile nella Romagna.

A breve partirà la seconda fase dei campionati giovanili che vedrà gli imbattuti Under 14 cimentarsi nel girone di eccellenza contro le migliori squadre della regione per contendersi l’unico pass valevole per le fasi nazionali, mentre gli Under 16 dovranno affrontare gli spareggi contro Riccione per accedere al girone di eccellenza.

Proprio l’Under 14, durante la pausa natalizia ha partecipato ad un mini camp in Croazia insieme alle squadre di Opatija e Rijeka.