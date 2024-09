Skiroll. Un altro oro per Ghiddi. Prima nello sprint a Trento

Un altro oro per Anna Maria Ghiddi (in foto), l’atleta dell’Olimpic Lama specialista del fondo sulle rotelle, ai Mondiali di Skiroll junior in corso di svolgimento a Ziano, in provincia di Trento. Nella Sprint 200m a skating gli appassionati hanno visto all’opera i migliori skirollisti veloci in circolazione, dopo le gare mass start andate in scena nella piovosa e fredda giornata di giovedì. Nella categoria junior femminile Anna Maria Ghiddi conferma di essere l’atleta più in forma e versatile del momento e, dopo il successo proprio nella mass start, ha collezionato la seconda medaglia d’oro di questi Mondiali, una doppietta davvero eccezionale che mette un punto deciso alla sua crescita degli ultimi anni, una crescita vertiginosa fatta di ori in serie.

Il successo di Ghiddi è frutto soprattutto di una partenza fulminea, che ha reso davvero impossibile il rientro alle avversarie. Alle sue spalle, medaglia d’argento, si è piazzata la croata Leona Garac, molto brava a giungere in finale superando in semifinale un’atleta del calibro di Kaparkaleja. "Sono molto contenta – le dichiarazioni rilasciate da Ghiddi a Fondo Italia – perché non avevo mai vinto una sprint di questo tipo, l’anno scorso ero arrivata seconda per pochissimi centesimi. Molto combattute sia semifinale che finale, sono riuscita ad andare in grande accelerazione arrivando molto veloce sul traguardo". Con questa vittoria la Ghiddi ha conquistato anche la Coppa del Mondo Sprint (ogni gara del Mondiale mette in palio punti anche per la coppa generale) e si è portata davanti con un grande margine nella classifica generale della Coppa del Mondo che si concluderà domani proprio sul Cermis, in Val di Fiemme.

Alessandro Trebbi