Skyfighter domina a San Rossore: vittorie per Aslano e Noble Intention

Il premio “Skyfighter”, per dotazione e per evocazione storica, poteva essere considerato la corsa al centro del pomeriggio ippico a San Rossore (nel 1972 fu Skyfighter in vincitore della V Gran Corsa Siepi di Pisa con in sella Antonio Oppo che vestiva i colori gloriosi della varesina scuderia Ignis il cui grande patron Giovanni Borghi amava finanziare ogni tipo di sport). Ma Skyfighter, partendo da San Rossore, dominò in quegli anni il panorama ostacolistico nazionale. La corsa era posta come primo evento del pomeriggio, collocazione che, per motivi logistici, spetta sempre allo steeple chase. Ridotto a cinque il numero dei partenti dopo il ritiro di Sword Beach i favori del pronostico erano rivolti alla scuderia Aichner che ha confermato con Aslano (J. Bartos) il pronostico; al secondo posto Sancho du Mathan.

Restando al programma ostacolistico va detto anche delle due corse in siepi. Nel premio “Swelvar” riservato ai cavalli di 3 anni i favori del pronostico erano orientati su Sghembo (J. Bartos) che ha confermaot il suo ruolo battendo Dea Darel. Infine, fra gli otto cavalli del impegnati nel premio “Tilborg”, Pope (R. Bens) h dato scacco matto ai favoriti superando nettamente Le Petit Nice.

Veniamo alle corse in piano. Nella “vendere” sul doppio chilometro per cavalli di 2 anni, premio “Katac”, successo della favorita Noble Intention (A. Satta). Il convegno si chiudeva con due corse che erano state indicate nel palinsesto nazionale come Seconda Tris. Nel premio “Pecos”, metri 1200, undici partenti, successo dell’outsider Fornarinah (G. Marcelli davanti ad Astuta Regnante e Tusichefalest; combinazione vincente 2-3-9. Fra i dieci al via nel premio nel “Verso II”, metri 1500, la dormelliana Macchiaola (M. Sanna) sembrava avere i maggiori titoli che ha confermto battendo Verbena e High Spot; combinazione vincente 4-7-6.

Si torna a correre domenica con un bel programma che vede al centro i premi “Mostra Katshuka Hokusai” e “Palazzo Blu” (due condizionate) oltre al ricco handicap, premio “Palazzo Gambacorti”.