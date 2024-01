Soddisfazione per il 27enne pilota di kart. Alex Benedetti è campione italiano

Si è svolta nei giorni scorsi al circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, alla presenza dei responsabili nazionali Aci e del presidente Gian Carlo Minardi, la premiazione dei campionati Kart Aci Csai per la stagione 2023. Alex Benedetti (foto) è stato premiato come vincitore del campionato italiano kart Coppa Italia 2023 zona 3, cat. Kzn over 25. Il 27enne pilota ravennate si è laureato campione al termine dell’ultima gara, disputata sulla pista di Pinarella lo scorso fine ottobre. Il campionato era iniziato a metà marzo e, Benedetti, aveva partecipato a 6 delle 8 gare previste nei circuiti tra Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Nell’arco del campionato il bottino è stato di 3 vittorie, 2 secondi posti, e un terzo posto. All’ultima gara, il kartista si è presentato con appena un punto di vantaggio sul diretto rivale e, dopo delle qualifiche non proprio brillanti (qualificato dietro al proprio rivale), ha vinto semifinale e finale. Subito dopo le verifiche tecniche effettuate a fine gara (smontaggio e controllo accurato del propulsore) è stato dichiarato vincitore, ed ha potuto festeggiare gara e la vittoria del campionato.