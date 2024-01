Softball, è stato un 2023 da record. Gasparotto regina degli home run

L’anno della palla soffice è finito, ma le statistiche con cui l’Italposa Sofbtall Forlì ha chiuso un campionato vincente sono assolutamente da record. Ad accompagnare la vittoria del sesto scudetto infatti ci sono numeri di prim’ordine, tra cui ben 33 fuoricampo (il record assoluto è di 34, stabilito nel 2012 da Caserta), dove domina Marta Gasparotto con 11 home run, e ben 214 Rbi (Bollate è seconda con 193): in questa voce comanda Ilaria Cacciamani con 36.

Restando sui punti battuti a casa (run batted in), dopo la lan ciatrice della Nazionale seguono Lozada di Saronno con 35, poi l’altra forlivese Beatrice Ricchi, che con 34 Rbi è terza assoluta e seconda fra le ragazze di coach Francisca. Continuando con le forlivesi, seguono Noemi Giacometti con 28, Marta Gasparotto con 21, Martina Laghi e Veronica Onofri con 18. Poi ci sono Virgiania Mambelli, originaria della frazione di Roncadello ma sportivamente neo-americana (13) e Alice Spiotta con 12. Chiudono la top-ten Noemi Cortesi (9) e Carlotta Onofri (8).

Un’altra statistica che è decisamente degna di nota è quella dei fuoricampo. Con ben 33 palline mandate oltre la recinzione, quest’anno l’Italposa ha stabilito il proprio primato di squadra, superando – e anche di parecchio – il precedente record, che era di 23 home run. Ma non è una novità la vocazione offensiva bianconera: in cinque delle ultime sei stagioni Forlì è stata la più prolifica della serie A1 relativamente ai fuoricampo.

A livello individuale, la migliore di Forlì e di tutta la A1 con 11 home runs è stata la catcher Marta Gasparotto, riuscita ad andare in doppia cifra nonostante l’assenza durante alcune partite per via della partecipazione al campionato pro Usa. Forlì ha stabilito un vero primato nel numero di giocatrici differenti autrici di almeno un fuoricampo: 11. Il record precedente lo aveva stabilito Saronno con 10, nel 2021. La Gasparotto è andata a segno – fra andata, ritorno e playoff – due volte con Caronno, Saronno e Macerata, colpendo anche con Parma, Pianoro, Bollate, Castelfranco e Collecchio.

Al secondo posto per fuoricampo realizzati c’è Noemi Giacometti. Alla sua prima stagione forlivese ha dimostrato eccellenti qualità offensive: tra i 6 home run vanno ricordati in particolare i due in finale contro Caronno in gara 1 e 2, ma il più memorabile è stato quello battuto in casa in semifinale contro Saronno, da 3 punti, che ha permesso di riacciuffare la partita. E alla fine vincerla.

Al terzo posto Beatrice Ricchi, con 4 fuoricampo, ai danni di Bologna e Parma durante la regular season, e di due importantissimi durante i playoff ai danni di Saronno e, in finale, Caronno. A quota 3 fuoricampo c’è Martina Laghi (Saronno e bis con la Sestese), poi con 2 Alice Spiotta (entrambi contro Collecchio) e Virginia Mambelli (Parma e Saronno). Ma oltre la rete hanno spedito la palla anche Laura Vigna (Bollate), Carlotta Onofri (Collecchio), Ilaria Cacciamani (Bologna), Veronica Onofri (Bologna) e Giulia Matta (Sestese).

Enrico Magnani