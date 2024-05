Softball: ecco la classica. Italposa, sotto con Bollate

Dopo aver iniziato il girone di ritorno battendo il fanalino Parma, oggi alle 17 e alle 18.30 l’Italposa Softball Forlì è impegnata nel match clou della seconda giornata: al Buscherini infatti arriva la capolista Bollate. Classica del softball italiano, Forlì-Bollate è sempre stata una partita importante, di alto profilo, mai scontata. Spesso i due club si sono contesi un piazzamento di vertice, se non addirittura un trofeo. Non a caso, quello di oggi è l’antipasto di un’altra sfida, la semifinale di Coppa Italia del prossimo 22 giugno.

L’Italposa è uscita da Parma con due prove consistenti e brillanti, con tanto di perfect game di Kelly Barnhill. La lanciatrice americana appare al top della condizione: nelle ultime sei partite ha incassato solo 9 valide e rifilato ben 74 strike out, che fa oltre 12 di media a partita. Peccato che la sua esperienza in Romagna sia al termine: come da contratto: a inizio giugno Barnhill tornerà negli Usa per impegni presi in precedenza.

E non è l’unico movimento: dopo questo turno se ne andrà da Forlì anche Marta Gasparotto, destinazione il circuito Pro americano come l’anno scorso. Perdere il miglior battitore (la media di Gasparotto nel box è .545) e uno dei pitcher più validi del campionato è una mazzata, ma almeno l’Italposa potrà contare su tre rientri: sempre a inizio giugno Lacatena, Mambelli e Vigna torneranno dagli Stati Uniti, dove hanno frequentato il college e giocato molto.

Bollate fin qui ha perso una sola volta. ha una difesa efficace (16 errori), pedana solida e attacco produttivo, grazie a un line up da .343 di media e i picchi individuali della giapponese Eguchi, della ceca Slaba e dell’azzurra Elisa Cecchetti, tutte e tre sopra i .400. Per le sfide in pedana Forlì schiererà ovviamente Cacciamani e Barnhill; Bollate di solito impiega Bigatton in gara1 e Nicolini nella ripetizione, inserendo Cecchetti nei finali a blindare la vittoria.

Le altre gare: Macerata-Parma, Pianoro-Saronno e Castellana-Collecchio; riposa Caronno.

