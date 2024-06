Softball, forlì costruisce già il futuro. Cinque talenti pronti per i mondiali under 18

La Nazionale under 18 di softball si prepara a brillare con la presenza delle talentuose atlete dell’Italposa Forlì. Al raduno azzurro di Collecchio, infatti, sono presenti Noemi Cortesi, Caterina Turci, Kylie Milano, Ilaria Rubanu e Letizia Giunchi, che sono state convocate per rappresentare l’Italia nella prima fase della Coppa del Mondo di categoria, che si disputerà a Pingtan, in Cina, dal 14 al 18 agosto. Queste giovani promesse hanno conquistato la fiducia di coach Paola Marfoglia, anch’essa con "casa-base" all’Italposa. Queste convocazioni confermano anche l’eccellenza della scuola di softball di Forlì, da sempre fucina di campioni, ora ancora di più con l’esperienza della Masterclass, fortemente voluta da patron Giovanni Bombacci. La selezione azzurra under 18 nei giorni scorsi ha sfidato, in due partite amichevoli, una intersquadra e la compagine di casa di Collecchio, militante in Serie A1.