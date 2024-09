Softball. Italia campione d’Europa. Piancastelli è la star

italia

4

gran bretagna

0

ITALIA: Dayton, Piancastelli, Gasparotto (Cecchetti), Filler, Barbara, Torre, Sheldon, Longhi, Koutsoyanopulos. Lanc: Nicolini (Vincente).

GRAN BRETAGNA. Corrick, Faulkner, Wilson (Perdente).

Punti: Italia 102 010 0 pu.4,bv.9 --- Gran Bretagna: 000 000 0 pu.0,bv.3

L’Italia di Erika Piancastelli (foto) si laurea campione d’Europa nel softball. La nazionale azzurra sale sul tetto del continente per la 13° volta nella storia del batti e corri. Con una prestazione al top le azzurre sono riuscite a battere tutte le avversarie al titolo con 6 vittorie nette. Epilogo in Finale col pitcher vincente Nicolini: ha trascinato l’attacco azzurro, micidiale, con nove battute valide e 4 punti. La Gran Bretagna, nazionale rivelazione di questi Europei, ha incassato una sconfitta, ma è uscita comunque a testa alta. Da sottolineare su tutte le prestazioni in attacco della modenese Piancastelli, decisiva anche contro la Gran Bretagna.

Giorgio Antonelli