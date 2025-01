Softball. La Fiorentina sale in A2. Che regalo per il 2025

Il 2025 è appena iniziato ma ha già portato un inaspettato regalo alla Fiorentina Softball. La squadra, dopo aver mancato d’un soffio per due anni consecutivi il traguardo della promozione, sconfitta entrambe le volte nella finale playoff, e aver chiuso la passata stagione sempre ai vertici del campionato di B, con una sola battuta d’arresto e con la fase a gironi conclusa con due giornate di anticipo, ha coronato finalmente il suo sogno essendo stata ripescata in A2: una serie che in anni recenti e con l’attuale gestione societaria, a Firenze approda per la prima volta.

La Fiorentina Softball è nata grazie alla tenacia di Lorraine Bond, l’appassionata moglie di un dirigente e mamma di un giocatore e di una giocatrice del "batti e corri", che circa sei anni fa accettò la scommessa di portare all’interno della "nuova" Fiorentina Baseball anche le ragazze che concludevano l’esperienza delle categorie giovanili. Dopo anni di gavetta, nella passata stagione la società della presidentessa Valentina Cantini decise di provare ad affacciarsi tra le più grandi, sempre focalizzando la crescita del proprio settore giovanile come reale punto di arrivo. Quella scelta è risultata vincente.

"Un primo traguardo, questo, che porta la firma di un gruppo che ha sempre creduto nel progetto giovani e che con fatica e un impegno costante ha visto premiati i propri sforzi – commenta Niccolò Brusini, responsabile del settore softball –. Perché vincere non è mai scontato, ci si arriva dopo aver imparato a perdere e a mantenere unito il gruppo. Vincere non significa niente se dietro non ci sono abbracci, sorrisi, cori, lacrime e sudore. E questa Fiorentina ha tutto".

Questo lo staff tecnico della società: Andrea Osella, Margherita Ceccanti, Claudio Marinelli, Marta Bartolozzi, Simona Grateni e Marina Centrone, la ex giocatrice e allenatrice più titolata di tutto il softball italiano, che ha partecipato ai Giochi olimpici di Atene 2004 e dal 2005 al 2016 è stata anche ct della Nazionale.

f.m.