Softball. L’Ares Safety Macerata a caccia di riscatto

Alle 16 di oggi l’Ares Safety Macerata affronterà in trasferta la Pubbliservice Old Parma (0-2) per la seconda giornata del massimo campionato di softball. Si troveranno di fronte due squadre rimaste a mani vuote nella prima uscita stagionale, le maceratesi sono state battute da Saronno mentre le emiliane hanno perso contro Forlì. C’è anche da dire che l’Ares Safety Macerata ha dato comunque buone sensazioni dalla prestazione nel box di battuta di Regan Dias in gara 1, salvo poi subire una no-hitter dell’australiana Lamb in gara 2. Sarà molto importante per entrambe le formazioni mettere a posto le difese, troppo fallose nella prima uscita stagionale (5 errori per Macerata, 3 per Old Parma). La seconda partita inizierà dopo 30 minuti dalla fine della precedente. Le altre gare della giornata: oggi alle 17 Mkf Bollate - Italposa Forlì; Inox Team Saronno - Mia Office Blue Girls Pianoro. Domani alle 12 si chiuderà il secondo turno di campionato con il match Bertazzoni Collecchio - Thunders. Questa la classifica, Italposa Forlì, MKF Bollate, Inox Team Saronno (2 vittorie - 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (1-0, 1.000); Mia Office Blue Girls Pianoro (0-0); Bertazzoni Collecchio (0-1, .000); Macerata, Thunders, Pubbliservice Old Parma (0-2, .000).