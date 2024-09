Softball, l’estate azzurra di Forlì. Tante convocazioni e l’oro europeo

Si è decisamente colorata di azzurro l’estate dell’Italposa Softball Forlì, e non solo per un totale di quindici giocatrici (per ventidue convocazioni) e tre allenatori che hanno indossato la divisa della Nazionale in cinque manifestazioni internazionali, ma anche e soprattutto perché, con quattro ragazze e un coach, l’Italia ha vinto l’oro agli Europei seniores organizzati dall’Olanda lo scorso fine settimana.

Ben 22 convocazioni sono un dato numerico che sottolinea inequivocabilmente la qualità del progetto e del lavoro messo in atto da Forlì che, con le sue ragazze, ha preso parte a ben cinque tornei per rappresentative nazionali organizzati dalla Federsoftball Mondiale ed Europea, riuscendo tra l’altro a coprire tutte le categorie per fasce di età: l’Italia ha preso parte a tutti e cinque, e in ciascuna delle rappresentative azzurre, ci sono sempre state almeno quattro atlete bianconere. La prima manifestazione che si è svolta è stato l’Europeo under 15 in Repubblica Ceca, a inizio luglio: nella medaglia d’argento dell’Italia hanno giocato Blue Berto, Anita Bissa, Martina Fantinati e Caterina Turci. Al Mondiale seniores, giocato in Friuli a metà luglio, l’Italia ha chiuso ottava, e le forlivesi convocate sono state ben sei: Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto, Noemi Giacometti, Alexia Lacatena, Erika Piancastelli e Laura Vigna, a cui va sommato coach Giulio Brusa, che ha fatto parte dello staff tecnico.

A inizio agosto si è poi disputato in Polonia l’Europeo under 22: altro argento per le azzurrine, tra le cui fila hanno giocato Noemi Cortesi, Alexia Lacatena, Virginia Mambelli e Alice Spiotta, accompagnate da uno dei coach, la forlivese Stefania Vitaliani. A ridosso di Ferragosto poi la Cina ha ospitato un torneo valido per la qualificazione al Mondiale under 18: al quinto posto dell’Italia hanno contribuito Noemi Cortesi, Kylie Milano, Elisa Rubanu e Caterina Turci, mentre fra i tecnici era inclusa coach Paola Marfoglia.

L’ultima e più recente manifestazione ha visto l’Italia conquistare l’oro: agli Europei seniores di Utrecht, in Olanda, la prima settimana di settembre, la vittoria azzurra porta il segno anche di Ilaria Cacciamani, Marta Gasparotto, Alexia Lacatena e Erika Piancastelli, oltre che di coach Giulio Brusa. Per molte giocatrici è stata una bella soddisfazione dopo aver visto sfumare negli ultimi inning la Coppa dei Campioni persa in finale.

Infine è doveroso citare un altro torneo di softball di livello mondiale, ma riservato a selezioni regionali o locali e non alle rappresentative nazionali. La selezione Fibs under13 dell’Emilia Romagna ha conquistato l’accesso alla fase finale delle World Series di Little League: il torneo si è svolto in North Carolina nella prima metà di agosto, e della squadra facevano parte le forlivesi Linda Benelli, Elisa Casadio e Aurora Fabbri, più il coach Elisa Silimbani.