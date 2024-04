Softball, l’Italposa prima domina poi concede il pari a Pianoro

Pareggio per l’Italposa Forlì, che in casa di Pianoro vince nettamente gara1 0-4, ma cade nella seconda combattutissima partita 4-3. Straordinaria prestazione di Ilaria Cacciamani in gara 1 per Forlì: per lei addirittura 12 strikeout e solo 2 basi ball e 1 valida concessa. Il pitcher impedisce all’attacco felsineo di poter impensierire le romagnole e l’attacco di Forlì inizia forte contro Veronica Comar segnando due punti nella prima ripresa, grazie al triplo di Alice Spiotta e il singolo di Noemi Giacometti.

La partita scorre rapidamente col punteggio che non muta fino alla quinta ripresa, quando un errore difensivo su un contatto di Cacciamani consente a Spiotta di segnare il 3-0. Il punto del definitivo 4-0 viene portato a casa da Caterina Turci con un singolo nell’ultima ripresa, mentre nella parte bassa un singolo di Oliveti rompe, a due out dal termine, la possibile no-hitter di Cacciamani.

Estremamente combattuta invece gara 2, che si decide solamente sul filo di lana. Yamerki Guevara, partente di Pianoro, concede pochissimo alle mazze di Forlì (3 valide, 13 strike out a referto), ma le tantissime basi su ball (8) consentono in ogni caso alle romagnole di costruire. Infatti Forlì passa avanti nel primo inning senza nemmeno battere una valida. Pianoro non risponde immediatamente, ma Forlì non riesce a prendere il largo e così, nella quarta ripresa, un singolo di Borracelli contro Kelly Barnhill riporta in parità il punteggio. Parità solamente illusoria, perché pochi minuti dopo Marta Gasparotto batte un fuoricampo – il secondo della stagione, 42° in carriera in Italia, seconda all time – e nella settima ripresa la stessa Gasparotto segna un punto su volata di sacrificio di Veronica Onofri che sembra poter mettere la parola fine al match sul 3-1.

A soli due out dalla conclusione, però, Pianoro ribalta la situazione: Moreland (singolo) e Di Pancrazio (base su ball) salgono in base e il doppio di Eva Trevisan permette loro di andare a marcare i punti del 3-3. Dopo la base intenzionale a Brandi, Oliveti colpisce a sinistra il singolo che porta a casa Trevisan per il 4-3 finale.

Altri risultati 4° weekend: Parma-Collecchio 1-10 (6º), 2-1, Caronno-Thunders 10-6, 4-1, Bollate-Saronno 11-7, 0-6. Riposa: Macerata. Classifica: Bollate 9-1 (.900); Saronno 8-2 (.800); Caronno 6-2 (.750); Italposa Forlì 5-3 (.625); Pianoro 4-4 (.500); Macerata 3-5 (.375); Collecchio 3-7 (.300); Thunders 1-7 (.125); Parma 1-9 (.100).

u. b.