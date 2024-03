Softball, sabato il via al campionato. Forlì, doppio test positivo in vista del debutto

Anteprima di stagione per l’Italposa Softball Forlì che, a una settimana dall’open day della serie A1, nello scorso fine settimana è salita a Castelfranco Veneto per un triangolare con le padrone di casa delle Thunders, avversarie delle forlivesi anche in campionato, e la Castionese, che milita in A2. Alle forlivesi si sono aggregate anche sei giovanissime del gruppo della Masterclass. Una sgambata molto utile a mettere ‘benzina nelle gambe’ in vista di sabato, quando Forlì esordirà in campionato contro l’Old Parma.

Nella prima gara giocata dalle forlivesi, quella contro la Castionese, lo staff tecnico ha schierato una formazione giovanissima, praticamente una under 16, 17 e 18, e ha battuto la formazione di serie A2 per 3-0. Con loro, a far da chioccia, la nazionale italiana Marta Gasparotto. In pedana Kylie Milano ha lanciato tutta la partita. Milano ha concesso solo 2 valide in tutto l’incontro mentre, di contro, l’attacco si è sbloccato solo al 5° e ultimo inning previsto nel torneo: quattro valide, di cui un triplo Spiotta e due doppi, Matta e Serafini, hanno permesso alle romagnole di segnare i 3 punti.

Nella gara più probante, contro le Thunder, coach Francisca ha schierato la formazione tipo delle senior, più la giovane Letizia Giunchi che avrà il difficile compito di sostituire Beatrice Ricchi (ritiratasi) nel ruolo di esterno. Al primo inning passa subito il Castelfranco, sfruttando un errore delle avversarie, ma alla fine della ripresa le mazze romagnole hanno ribaltato il risultato: 2-1. L’attacco ha incrociato bene i lanci di Salis per le venete: la più produttiva nel box Noemi Giacometti (una ex), con un 3 su 3 con un fuori campo, un triplo e un doppio. Sempre con un 3 su 3 Gasparotto mentre Adele Marchini chiude con un 2 su 2 di cui un fuoricampo. È finita 11-1, con la vittoria nel triangolare e un’ottima prova di Cacciamani in pedana, che chiude con solo 2 valide concesse alle venete.

Enrico Magnani