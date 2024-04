Sogese, 50 anni di storia. Li Calzi: "Attività virtuosa"

Cura nella gestione degli impianti sportivi e collaborazioni con diverse realtà del territorio. Ma soprattutto, la voglia di crescere e contribuire al benessere dei cittadini. La Sogese celebra 50 anni di storia con un calendario di eventi che si aprirà con il convegno di giovedì per chiudersi, poi, il 2 dicembre. I festeggiamenti dureranno mesi: per raccontare le attività svolte dalla società fin dal 1974 ed evidenziare il lavoro di chi ha contribuito a renderla una solida realtà, non solo all’ombra delle Due Torri.

"Sono affezionato alla nostra storia, ma di più alla prospettiva futura. Il tema ambientale mi sta a cuore, perché le piscine consumano molta energia", le parole del presidente Armando Ballotta.

Nelle discipline acquatiche, Sogese ha sempre trovato la propria forza. "Abbiamo sette squadre di sport minori a cui stiamo cercando di dare visibilità", ha spiegato la responsabile comunicazione Monica Crovetti. Con le iniziative dei prossimi mesi, la società coinvolgerà gli atleti tesserati e chiunque voglia combattere la sedentarietà attraverso lo sport. A tessere le lodi della Sogese, l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi: "Si prende cura di un bene pubblico in un’ottica di attività virtuosa e gestione d’insieme della comunità. Ha raccolto 6.500 euro in un mese e mezzo attraverso la vendita di alcune magliette per sostenere i lavori di restauro della Garisenda. Un modo, con un linguaggio speciale, per raccontare una possibilità in più di donare".

Gabriele Scorsonelli