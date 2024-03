Sogese, a Kranj nono posto. Nel mirino agli assoluti in programma a San Marino

Nono posto per la Sogese Assetto Variabile Bologna, in occasione del torneo internazionale di Kranj (Slovenia). Il team, allenato da Dario Di Terlizzi, era composto da Ilaria Degli Esposti, Maria Giovanna Di Nicola, Stefania Ferri, Matteo Nasi, Francesco Vaccari, Michele Bottazzo, Oltion Dervishi, Dario Monti, Alessandro Malossi. Un risultato che Di Terlizzi considera un’ottima tappa di avvicinamento ai campionati italiani assoluti di hockey sub in programma nella piscina olimpionica di San Marino il 20 e 21 aprile.