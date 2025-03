Sorridono gli Eagles. Bene l’Herta, è in vetta

Si è disputata una nuova giornata del campionato Msp Prato di calcio a 5. Nel campionato Gold, la massima serie, gli Eagles hanno ottenuto una vittoria importante contro la Bottega di Polmi per 5-3. Goleada per il Terronia, che ha travolto il Vllaznia con un netto 6-0. Match ricco di gol tra Hertha Vernello e Prosques, terminato 7-5 in favore dell’Hertha. Infine, equilibrio tra Ac Feudo e Park Fc, che hanno chiuso il confronto con un pareggio per 3-3.

Dopo l’ultima giornata, l’Hertha Vernello balza in testa alla classifica con 24 punti, seguito a breve distanza dall’Ac Feudo, che con il pareggio contro il Park Fc si porta a quota 23. In vetta quindi c’è stato il sorpasso con l’Hertha Vernello che è la nuova capolista del campionato Gold. Prosques e Shalke 104 condividono il terzo posto con 19 punti, mentre il Park Fc rimane stabile al quinto con 17. Gli Eagles, con la vittoria sulla Bottega di Polmi, raggiungono quota 13 punti, consolidando la sesta posizione e provando ad agganciarsi al treno delle migliori.

In fondo alla classifica, Bottega di Polmi e Terronia restano nelle ultime posizioni con 7 e 6 punti rispettivamente, mentre Vllaznia chiude la graduatoria ancora a zero punti in cerca del primo risultato positivo nella competizione.