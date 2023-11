South american show dance. Cavallo-Polini, coppia d’argento ai Mondiali di danza sportiva

Giovanni Cavallo e Maldivia Polini non si fermano proprio più. I due danzatori del Gruppo Sportivo Fontespina 2000, aggiungono al già ricco e corposo palmarès, il prestigioso titolo di vice campioni del mondo di South american show sance, cedendo solamente per pochi punti alla coppia vincitrice. Il successo acquista oltretutto maggior valore si considera il gran numero di partecipanti in rappresentanza di Paesi di tutti i continenti. La gara si è svolta a Varna, in Bulgaria; l’esibizione prevedeva un mix di balli latino americani ispirati ad un tema artistico.

La coppia del Fontespina ha incantato il mondo della danza e dello spettacolo con uno show ispirato a Michael Jackson, mettendo in campo una coreografia complessa, ballata sulle note del re del pop e mandando in delirio i presenti. Durissima è stata la selezione e sei i finalisti: per un soffio la formidabile ha mancato l’oro ma la medaglia d’argento e il titolo di vice campioni del mondo ribadiscono le abilità dei due giovani e la bontà della Scuola del Gruppo sportivo Fontespina 2000 dove si sono formati e si allenano.

In passato, Giovanni e Maldivia sono riusciti a raggiungere in un paio di occasioni le finali mondiali con show su Pinocchio (Cina 2017) e Comix (Bratislava 2018 ).

"Con questo show abbiamo voluto fare un tributo alla leggenda del pop e della musica internazionale", è il commento di Giovanni Cavallo. "Del resto, stiamo parlando di un grande artista capace di ispirare qualsiasi persona in ogni campo, riportarlo nelle danze latino americane di coppia è stata alla fine una grande e affascinante sfida". Una sfida che i giovani Cavallo e Malivia Polini del Gruppo sportivo Fontespina 2000 hanno vinto, dando anche esempio di tenacia, spirito di sacrificio e offrendo legittimo motivo di orgoglio alla società che li ospita e accoglie nella loro grande famiglia.