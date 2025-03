Special Olympics - Giochi invernali mondiali. Due bronzi iridati per i lucchesi. Medaglie a Matteucci e Nannini

Due medaglie di bronzo ai mondiali per due atleti lucchesi, dell’Allegra Brigata, agli Special Olympics World Winter Games. Hanno partecipato oltre 1500 atleti, in rappresentanza di 102 nazioni. Per l’Italia erano convocati anche i lucchesi Sara Matteucci, terza nella prova individuale dei 1000 metri di fondo tecnica libera e Luca Nannini, terzo nella corsa con racchette da neve (le ciaspole) nella staffetta mista "4x100".

Senza dubbio una bella soddisfazione. Tutto nel segno dell’inclusione e della solidarietà, con tante società, come la Focolaccia stessa, ad esempio, che operano con dedizione in questo settore. Per dirla con le parole dell’atleta "Special Olympics" Lorenzo Mancino: i giochi invernali servono a diradare la nebbia che aleggia nei confronti della disabilità, usando lo sport come mezzo e tramite per un mondo più aperto ed accogliente.

I lucchesi si sono comportati da campioni, sicuramente di correttezza ed impegno: merito di tutti i volontari che li seguono e, in particolare, di Claudia Maiorano, anima e motore dell’ Allegra Brigata, che è stato riconosciuto con la nomina nel Comitato olimpico nazionale, per il suo decennale impegno nei confronti della disabilità.

Merito anche ai tecnici della Focolaccia che, con il loro impegno, hanno consentito a questi ragazzi di progredire, tanto da essere convocati per i mondiali. Questi gli allenatori: Roberto Cerri, Luciano Fanucchi, Luciano Lucchesi e Mauro Guidotti. I tecnici sono orgogliosi dei loro atleti che hanno ripagato l’impegno di anni con due medaglie di bronzo mondiali. Risultati che ripagano dei sacrifici sostenuti in questi anni per preparare nel modo migliore questi ragazzi ad appuntamenti così prestigiosi ed impegnativi.

Mas. Stef.