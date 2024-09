Spettacolo a La Bagnaia

E’ stato un successo di partecipazione e di grande sport la due giorni del Banca Monte dei Paschi di Siena Pro-Am di scena tra sabato e domenica a ‘La Bagnaia Golf Resort’. La Pro-Am consiste in una gara di golf a 36 buche che si svolge nell’arco di due giornate. Ogni squadra è costituita da un giocatore professionista e tre amatori per un totale di ben 28 squadre. Si tratta di uno degli avvenimenti più importanti ed attesi del calendario considerando anche la presenza di molti professionisti di livello nei luoghi magici del campo da 18 buche, esteso su 130 ettari di favolosa campagna toscana, disegnato dall’architetto Robert Trent Jones Jr. I premi. Primo netto prima categoria (252) per la squadra composta da Repele, Repele, Silvestrin e Oliviero. Secondo netto Bolognesi, Berlingieri, Salamone, Bertuzzi (254), terzo netto Severa, Lento, Proietto, Camilli (255). Primo lordo alla squadra Gagli, Biscuoli, Banchini, Prampolini (281). Secondo lordo per il quartetto composto Catturani, Maestranzi, Cunaccia, Fedrizzi (289). Poi i primi quattro professionisti: il migliore è stato Andrea Saracino, che ha chiuso con 138 colpi. Secondo Lorenzo Gagli con 141, terzo Jacopo Albertoni 141 e Federico Zuckermann anche lui con 141. Il nearest to the pin maschile Moreno Gambini (1,60mt), nearest to the pin femminile Silvia Salamone (3,77mt). Driving contest maschile Martino Polenghi, driving contest femminile con Tiziana Proietto. "Stiamo già lavorando per la prossima edizione – dice il direttore del ‘Royal Golf La Bagnaia’ Martin Shaw -. E’ stata una edizione particolarmente partecipata e fortunata considerando che fino a giovedì aveva piovuto molto ma il campo ha tenuto alla grande". Oltre a Banca Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con Mastercard, importante la presenza degli sponsor AVG Verdicchio Group, Tenute Silvio Nardi, Pianigiani Bags, Alba Mobility, LaVit Collection e Aqualy.

Guido De Leo