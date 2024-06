Spettacolo alla Bagnaia

Doveva essere spettacolo e spettacolo è stato per gli 80 partecipanti al via di una giornata di golf immersi in panorami mozzafiato. L’undicesimo edizione del Torneo di golf Bmw-Mini Service, organizzato dal Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli di Barberino Val d’Elsa, sul green del Royal Golf Club La Bagnaia, è stata un successo.

"La giornata è andata molto bene – sottolinea Tiziano Pianigiani, titolare di Elettrodiesel Campatelli – grazie all’organizzazione e all’accoglienza del Royal Golf La Bagnaia". I luoghi da sogno del campo in cui sono incastonate le 18 buche, esteso su 130 ettari e disegnato da Robert Trent Jones Jr, hanno fatto da teatro ad una sfida emozionante che ha regalato emozioni. La gara: per la prima categoria il primo lordo è andato a Daniela Manetti. Primo netto per Sergio Torelli, secondo netto per Michele Lorenzini. Per la seconda categoria primo netto per Frank Hechavarria, secondo netto Luciano Conti. I premi di terza categoria sono andati a Andrea Fratini (primo netto) e Alfonso Stella (secondo netto). Poi i premi speciali: Rossella Bongini è stata la prima delle ‘ladies’, Marco Salomoni il primo dei ‘seniores’. Tra i clienti Bmw primo Matteo Fusi, secondo Giovanni Toscano. Tra i clienti Mini primo posto per Luciano Conti, secondo Marco Bartoli. il ‘nearest to the line’ è stato Fernando Paglicci, mentre il ‘nearest to the pin’ è stato Franco Cencetti per gli per uomini e Daniela Manetti le donne. Infine i ‘driving contest’: per le donne Daniela Manetti, per gli uomini Sergio Torelli. "Ci prepariamo per l’anno prossimo con una nuova edizione del Torneo di golf Bmw-Mini Service - conclude Pianigiani -. Nel frattempo aspettiamo tutti nel nostro service per usufruire di un servizio di qualità, forti scontistiche ed offerte speciali e per l’acquisto di veicoli nuovi ed usati garantiti". In serata sono avvenute le premiazioni con voucher da scontare in lavorazioni e accessori offerti dal consolidato partner Pianigiani Bags di Buonconvento.

Guido De Leo