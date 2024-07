Spettacolo sul ring a Fossadalbero. Cinque vittorie per Ferrara Boxe

Cinque vittorie per Ferrara Boxe, due per la Pugilistica Padana e una per la Pugilistica Comacchiese. La riunione effettuata domenica scorsa nella suggestiva cornice del Castello di Fossadalbero ha confermato il valore degli atleti di casa nostra, che hanno strappato gli applausi di tanti appassionati, addetti ai lavori e di Francesco Carità. Il nuovo assessore allo Sport del Comune di Ferrara è salito sul ring assieme ai pugili professionisti della nostra città, assicurando il proprio impegno per sviluppare ulteriormente un movimento – quello della ‘noble art’ – che gode già di ottima salute e più in generale lo sport ferrarese. A proposito, sabato prossimo a Ladispoli Ahmed Obaid della Pugilistica Padana andrà all’assalto del titolo italiano dei pesi mosca affrontando Manuel Rizzieri. E nel sotto-clou Joseph Okoye (pesi superleggeri di Ferrara Boxe) incrocerà i guantoni con Marco Tricarico. Tornando alla riunione di Fossalbalbero – organizzata da Ferrara Boxe grazie al supporto di Strade Consulting – il maestro Roberto Croce può festeggiare per i successi di Andrea Mantovani (Ferrara Boxe, Schoolboys) contro Filippo Baratella (Pugilistica Rodigina), Valeria Ciobu (Ferrara Boxe) contro Martina Marzola (Ravenna Boxe), Victor Ciobu (Ferrara Boxe) contro Tommaso Gambazza (Boxe Fidenza), Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe) contro Manuel Garelli (Ravenna Boxe) e Silver Johna (Ferrara Boxe) contro Federico Palmieri (Boxing Club Bologna). È finito in parità l’incontro tra Giada El Okabi (Ferrara Boxe) e Gaia Zauli (Ravenna Boxe), mentre lo Schoolboys Manuel Simoni (Pugilistica Comacchiese) ha superato Luca Brascia (Pugilistica Rodigina). Momo Duran invece può sorridere per le vittorie di Greta Prosperi (Pugilistica Padana) contro Ludovica Ferrari (Ferrara Boxe) e Hassen Atia (Pugilistica Padana) contro Alessio Bonissoni (Boxing Club Bologna). Infine, Hicham Mabrouk (Pugilistica Rodigina) ha piegato Alaji Tiyana (Ferrara Boxe).

s.m.