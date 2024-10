Sport da combattimento. A Modena stage del maestro Zucco: "Un successo di partecipazione»

Sabato presso la palestra Shootteam Academy a Modena si è svolto uno stage sull’utilizzo dei PAO (attrezzatura fondamentale per gli sport da combattimento). A tenere questo stage è stato coach Zucco, insegnante di spicco nel territorio ferrarese, che insegna la sua passione presso la palestra Ferrara Boxe in via Bologna 306. "Sono stato molto stupito e orgoglioso del risultato ottenuto, erano presenti molti maestri da varie regioni e dopo 4 ore di allenamento e aver ricevuto complimenti da tutti i presenti abbiamo già organizzato altre date per questo tipo di stage. Mi sento in dovere di ringraziare il maestro Grassi, che è stata la mente di questa giornata", ha detto Zucco.