Sport da combattimento. Lo stage di Martin Meoni nella sede di Ferrara Boxe

Sabato 25 gennaio presso la palestra Ferrara Boxe, in via Bologna 306, organizzato dal coach Zucco del team Fakb, si svolgerà una giornata dedicata agli sport da combattimento dove alla mattina il pluricampione del mondo di Muay thai

(Boxe Thailandese) nonché campione mondiale Fight Clubbing, Martin Meoni, sigla di punta del settore, terrà uno stage dove insegnerà un pò del suo bagaglio tecnico ai partecipanti. Mentre nel pomeriggio si terrà uno sparring day di soli atleti professionisti dove anche Martin Meoni sarà partecipante. "Sarà una giornate veramente piena, ho già dei buoni numeri sia per la mattina che per il pomeriggio, ma non voglio sbilanciarmi più di tanto. Lascerò parlare i fatti", spiega coach Zucco.