Sport invernali. Lo Sci Club Forlì consegna alla Vittozzi il Cristallo d’Oro

La storia continua ed è sempre più appassionante. Anche in questo 2024 lo Sci Club Forlì, fondato nel 1961, ha consegnato il suo storico e ambitissimo premio Cristallo d’Oro: ad aggiudicarselo è stata la biathleta azzurra Lisa Vittozzi, classe 1995, una delle più forti azzurre di sempre nell’avvincente specialità che unisce lo sci di fondo al tiro con la carabina.

La Vittozzi, dopo i tanti successi e i podi già ottenuti in precedenza, nella scorsa stagione ai Mondiali è stata medaglia d’oro nell’individuale (la gara più lunga) e argento nell’inseguimento, nella partenza in linea e nella staffetta mista. Inoltre, si è aggiudicata per la prima volta la Coppa del Mondo generale, quella dell’inseguimento e per la terza volta quella dell’individuale. Infine, ha stabilito un record assoluto (sia maschile, sia femminile) ovvero 391 bersagli su 420 nelle gare individuali di Coppa del Mondo, pari al 93,10 per cento.

Al tempo stesso lo Sci Club Forlì ha consegnato il Cristallo d’Argento 2024 a Klaus Hollrigl, direttore tecnico del biathlon azzurro da tre stagioni. Al contrario delle ultime annate, nelle quali i Cristalli venivano consegnati nel corso della fiera Skipass di Modena, stavolta Lisa Vittozzi e Klaus Hollrigl sono stati premiati dal presidente dello Sci Club Forlì Marco Lelli e da alcuni consiglieri del sodalizio direttamente in Trentino, a Lavazè, dove la campionessa si trova in ritiro con la nazionale. La consegna è avvenuta all’Hotel Dolomiti di Lavazè.

Il Cristallo d’Oro è stato istituito dallo Sci Club Forlì nel 1966 ed è diventato una vera e propria istituzione a livello nazionale, anche perché per molti anni è stato l’unico riconoscimento per gli atleti degli sport invernali da attribuire al termine di ogni stagione agonistica all’atleta italiano, uomo o donna, che per prestazioni e risultati si sia imposto in una delle discipline riconosciute dalla Fisi e dalla Fisip.Vittozzi e Hollrigl succedono rispettivamente a Robert Antonioli e Matteo Eydallin, ma il ricchissimo albo d’oro del premio dello Sci Club ha visto alzare il trofeo da parte di assolute leggende mondiali come Gustav Thoeni, Maurilio De Zolt, Deborah Compagnoni, Manuela Di Centa e, più recentemente, altri grandi campioni quali Armin Zoeggeler, Michela Moioli, Federica Brignone, Sofia Goggia e Dorothea Wierer.

Ugo Bentivogli