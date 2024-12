Sport sotto l’albero: festa di Natale al PalaDozza con atleti olimpici bolognesi

Dalla Salaborsa al PalaDozza sognando il Dall’Ara. Appuntamento a lunedì, dalle 19 alle 21 per la terza edizione di ‘Sport sotto l’albero’, la grande festa di Natale che accoglie moltissime società sportive del bolognese.

"Una festa per lo sport bolognese. Sport sotto l’albero è una ricorrenza ormai consolidata alla quale ogni anno dedichiamo un tema. Per questa edizione, visto che siamo nell’anno delle Olimpiadi, il tema non poteva che essere quello. Non ci soffermeremo solo sui successi e traguardi ma anche su tutte le avventure che i nostri atleti hanno vissuto e vivranno. Inoltre, coinvolgeremo tutte le società sportive con diverse premiazioni e riconoscimenti di merito anche ai dirigenti storici" spiega Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport e al Bilancio.

Le presenze attese sono più di 600 e contano moltissime società sportive bolognesi impegnate in tutti i livelli dello sport. E quindi nella casa dello sport e della musica, insieme alle luci natalizie, brilleranno le medaglie e lo spirito olimpico e paralimpico delle atlete e degli atleti bolognesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Parigi 2024, per raccontare le loro storie davanti alle società sportive del territorio che rendono possibile la pratica dell’attività nella nostra città.

Tra le partecipazioni l’evento vanta nomi come quelli gli schermidori Luigi Samele, Ol’ha Charlan, Emanuele Lambertini e degli arcieri Eleonora Sarti e Federico Mausolesi. "Il PalaDozza rappresenta un punto di eccellenza e qualità per tutto lo sport bolognese e italiano, non potevamo non partire da qui per organizzare la serata di lunedì. Una serata che cercherà anche di ristorare tutte quelle realtà sportive colpite dall’alluvione e che hanno subito seri danni" dice poi Paolo Ricci, direttore del Settore Sport del comune di Bologna.

La serata sarà inoltre animata da un monologo a cura del giornalista e conduttore televisivo, Giorgio Comaschi che tratterà della storia delle Olimpiadi. Per assicurare un totale e massimo apprezzamento, in loco sarà disponibile la traduzione LIS, lingua dei segni italiana.