Sporting Club Marepineta. Trecento tennisti in campo

Il Marepineta Resort di Milano Marittima ospiterà da lunedì al 12 maggio ’Milano Marittima Senior Tennis Championships’, torneo del circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour classificato MT 700 che da più di 40 anni si svolge in Riviera. "Questi sono eventi speciali che vanno a servizio di tutti – sottolinea Stefano Ballasia del Marepineta Resort –, il tennis grazie a Sinner ed agli altri campioni azzurri è cresciuto molto e la nostra struttura ha seguito la crescita di questo sport che si proietta nel futuro. Il Senior Tour si svolge qui da più di 40 anni ed è un torneo classificato MT 700 tra i più importanti in Italia: guardando al futuro spero possa diventare un 1000". Gilberto Fantini, presidente del Comitato Regionale Fitp: "Complimenti agli organizzatori di questa importante manifestazione. Cervia sta diventando sempre più attiva nel tennis, poche settimane fa è stata inaugurata una struttura qui vicino (Pol.2000 Cervia, ndr) e ci sono tanti tornei e manifestazioni. Come Federazione siamo molto orgogliosi di questo movimento. Sul torneo Senior Tennis Championships posso dire che in Italia si giocano 18 tornei di questo Circuito, solo quattro sono di grado 700 come questo a Milano Marittima. Tutti i giocatori, molti provengono da Stati Uniti e Nord Europa, potranno apprezzare la bellezza di Cervia. Attualmente i tornei di grado 1000 sono solo negli Stati Uniti, in Sud America e Giappone, non ci sono in Europa, vediamo di portare il primo qui a Cervia".

Dal 6 maggio al 12 maggio si giocheranno 22 tabelloni, tra singolari e doppi, maschili e femminili, compreso il misto, dagli Over 30 agli Over 85.