’Sportinsieme in corsa’. All’esordio 106 i runners

di Giuliano Macchitelli

Buon esordio per la prima edizione di ’Sportinsieme in corsa’, gara podistica con cui la società formiginese con sede alla Bertola di Casinalbo si affaccia al mondo delle competitive e del Gran Prix modenese di Podismo. La corsa infatti è la nona prova del circuito, dopo la defezione della corsa di San Prospero che, con ogni probabilità, porterà a sette il numero minimo di partecipazioni necessarie per entrare nella classifica finale. In un sabato pomeriggio anche troppo affollato di iniziative di corsa sono stati 106 i ’runners’ che si sono dati battaglia. Percorso di gara individuato in un circuito da completare tre volte per 10mila metri complessivi. Una formula questa che, oltre a velocizzare la gara, consente al pubblico di seguirne più da vicino l’andamento. Parte subito in testa Saimir Xhemalaj, l’eclettico portacolori del Modena Runners Club. Già al primo passaggio Xhemalaj stacca il primo degli inseguitori, Taoufik Bazhar, di 27 secondi. Passa poi un folto gruppo di inseguitori tutti a 48 secondi. Nel secondo passaggio il vantaggio si incrementa e Bazhar viene risucchiato dal gruppo. Terzo passaggio velocissimo per Saimir ormai solo che conclude in 33’24" su William Talleri, che si era preso l’onere di tirare il gruppo all’inseguimento sin dal secondo giro ed è arrivato staccato di 1’11". Seguono nell’ordine Filippo Capitani (triatleta del Modena Runners Club), il giovane Zeno Vistoli e Bazhar Taoufik, che ha pagato la prima parte di gara molto veloce. Da segnalare l’ottimo sesto posto di Roberto Bianchi che, categoria M50, ha ottenuto 34’57", stesso tempo di Bazhar.

Anche in campo femminile la prima posizione non è mai stata in discussione per Giulia Cordazzo che ad ogni giro ha accresciuto il distacco sulla prima inseguitrice; alla fine il suo tempo sarà di 35’51". Seconda si piazza Gloria Venturelli in 38’12"; terza è Nicoletta Venturelli (Pol.S.Vito) quasi 2’ dopo. Completano la ’top five’ Giorgia Agazzotti e l’inossidabile Sonia del Carlo (Pol.Campogalliano). La prossima prova del Gran Prix sarà il 13 ottobre con la ormai classica ’mezza maratona’ di Correggio.