Spring SUP Race 2025: il Castello Estense di Ferrara ospita la gara inaugurale

Giovedì scorso per la prima volta il fossato del Castello Estense ha vestito i panni di un suggestivo scenario di una gara di Stand Up Paddle. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ferrara, la società sportiva Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa e Kaiak, la manifestazione sportiva internazionale “Spring SUP Race 2025” - in programma in questi giorni ai lidi ferraresi, ha avuto nel centro storico la sua gara inaugurale, un evento unico che ha visto atleti da oltre quindici nazioni di tutto il mondo sfidarsi in una gara a cronometro individuale.

L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti la settimana scorsa in Comune, dagli assessori comunali Matteo Fornasini (Turismo) e Francesco Carità (Sport), insieme a Simone Tugnoli Peron, presidente Delta SUP asd e Andrea Dante in rappresentanza della Federazione Italiana Canoa Kayak.

"E’ un grande piacere per il Comune di Ferrara ospitare nel cuore della nostra città atleti di tante nazioni nel mondo, quotati praticanti di uno sport con un potenziale di crescita enorme. E’ anche un onore ospitare una gara di livello internazionale e ci mettiamo a disposizione dell’organizzazione per supportare ogni sua fase" ha affermato l’assessore allo Sport Francesco Carità. "È una proposta interessante che promuove la nostra città dal punto di vista turistico e culturale – ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – . Questa sfida nelle acque del Castello Estense richiamerà l’attenzione di tanti appassionati di questo sport nascente, un ottimo punto di partenza per sviluppare altre attività nel futuro".

La gara vera e propria, prevede oltre quattrocento partecipanti provenienti da 27 nazioni di tutto il mondo fino a domenica al lago di Lido delle Nazioni. Quella comacchiese sarà la prima tappa della Coppa del Mondo.