Stage con Marco Mazzieri e Gianni Natale. Le stelle europee a "lezione» alla Ymca Tre giocatori cechi si allenano a Castiglione della Pescaia con Marco Mazzieri in vista dei Global Baseball Games a Osaka. Mazzieri, ex manager dell'Italia, si prepara a guidare il team All Euro contro il "Samurai Japan". La squadra sarà coadiuvata da atleti italiani e giovani tecnici della Ymca.