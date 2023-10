Stasera cerimonia con grandi campioni del passato. Boxe, hall of Fame all’ex Scranna

La serata di gala più importante della boxe italiana. Questa sera, al palazzo Albicini di corso Garibaldi, ex Circolo della Scranna, si tiene la 5ª edizione della ‘Hall of Fame del Pugilato Italiano’. Un evento, patrocinato dal Comune di Forlì, organizzato dell’Edera Boxe Forlì. Un appuntamento con la storia della ‘noble art’ proposto dall’autorevole quotidiano online Boxeringweb, diretto dal giornalista forlivese Flavio Dell’Amore, deus ex machina dell’organizzazione. Partner dell’evento è Rai Sport che proporrà un servizio sulla manifestazione, presentata dai giornalisti Davide Novelli e Dario Torromeo.

Nella terza edizione di Forlì saranno premiati pugili campioni del mondo. Partendo da Silvio Branco, fregiatosi della cintura più importante dei mediomassimi, col titolo WBA conquistato nel 2003 e nel 2006. Con lui Alessandro Duran, campione della WBU, nei pesi welter, e Stefano Zoff che conquistò il titolo iridato nei pesi leggeri WBA nel 1999. Alla memoria andrà il riconoscimento per Salvatore Burruni: il premio sarà ritirato dai figli Gianfranco e Pierpaolo, in ricordo dell’ultimo campione del mondo totale prima dell’era delle sigle (vinse i pesi mosca nel 1965). Il riconoscimento ufficiale sarà consegnato all’arbitro Angelo Poletti, 90 primavere, che nel sua lunga carriera sul ring ha avuto l’onore di dirigere diversi match di livello assoluto.

Nella serata, alla quale prenderanno parte Valerio Nati e Simona Galassi (unici campioni del mondo forlivesi) assieme a Loris Stecca, Daniele Laghi e Nino Fiumana, l’organizzazione ha riservato una premiazione per Matteo Signani, il Giaguaro di Savignano, che alla bella età di 43 anni difenderà prossimamente a Londra la cintura di campione europeo dei pesi medi.

Franco Pardolesi